Metato. A fuoco gli arredi di un abitazione: un intossicato

PISA – Alle ore 11 di domenica 4 febbraio personale dei Vvf della sede centrale di Pisa sta intervenendo in Via Turati ad Arena Metano per l’incendio di una canna fumaria che ha interessato degli arredi interni all’abitazione.

Al momento dell’accaduto all’interno dell’abitazione era presente il proprietario e un dipendente di origini marocchine per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale da parte del personale del 118 per aver respirato del fumo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.