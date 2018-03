“Mettere da parte i personalismi e lavorare”. Pasqualetti (PD) parla in merito alle amministrative pisane.

Pisa – Giuseppe Pasqualetti, responsabile enti locali Pd provinciale esprime il suo punto di vista sul percorso del centrosinistra verso le amministrative pisane.

“È il momento di mettere da parte i personalismi e lavorare per l’unità delle forze di centrosinistra per offrire agli elettori una proposta di governo credibile della città. Costruire una coalizione ampia di centrosinistra, in grado di tenere unite forze civiche, riformiste e progressiste, è l’unica strada per essere competitivi alle imminenti elezioni amministrative, battendo destre e forze populiste che non hanno un progetto serio da proporre ai cittadini né cultura di governo. Dobbiamo lavorare tutti insieme, quindi: la vittoria finale non può che passare dall’unità”.