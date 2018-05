Una mezza maratona per ricordare Sergio Esposito

PISA – Si terrà sabato 12 maggio a San Piero a Grado Cross Country assoluti di Mezza Maratona e Corsa non Competitiva 1 Memorial Sergio Esposito organizzato dalla Magistratura dei Dragoni.

di Antonio Tognoli

LA CORSA. Saranno oltre 200 i podisti al via della corsa che avrà il suo start alle ore 9.15 dal suggestivo scenario del prato adiacente la Basilica di San Piero a Grado (dalle ore 7.30 prenderanno il via le iscrizioni) per ricordare appunto la figura di Sergio Esposito scomparso il 25 agosto scorso. Due i percorsi previsti, quello della Mezza Maratona quindi competitivo di 21, 97 di due giri e quello non competitivo di un giro per un totale di 10 km.

IL PERCORSO. Start dalla Basilica di San Piero a Grado con gli atleti che si immetteranno sulla Bigattiera, poi si entrerà nella parte sterrata fino alla recinzione del Cisam che sarà circoscritto per intero. Si tornerà poi alla Basilica di San Piero a Grado dopo essersi immersi nel Parco di San Rossore Massaciuccoli.

I PREMI. Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria maschile e femminile. Premi speciali all’atleta più veloce e al più anziano e un riconoscimento alla famiglia di Sergio Esposito che sarà presente alla corsa.

L’ORGANIZZAZIONE. All’arrivo della corsa è previsto un rinfresco, saranno presenti i bagni chimici. Oltre alla cittadinanza di San Piero a Grado e i commercianti hanno partecipato per la buona riuscita della corsa Gymtonic e Newcalor con il patrocinio di Coni e Federazione Italiana di Atletica Leggera.