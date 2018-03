“Mi Rasna – Io sono etrusco”: il primo videogame storico sulla civiltà etrusca

Volterra – Il sindaco di Volterra Marco Buselli commenta l’adesione al primo videogame storico dedicato alla civiltà etrusca “Mi Rasna – Io sono etrusco” che coinvolge il Museo Etrusco: «Il gioco, come in chiave diversa anche il cinema, rappresenta un veicolo eccezionale per la promozione di un territorio. Volterra ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco – E’ un modo per far conoscere la storia e permettere a persone di tutte le età, con particolare attenzione ai più giovani, di visitare la città e il territorio in modo innovativo. Lo stesso Museo Etrusco ha bisogno di chiavi di lettura diverse, complementari a quelle tradizionali».