Michael Fabbro: “Pisa mi ha ridato la voglia di giocare. Dedico il gol alla mia ragazza”

PISA – Ha realizzato la sua prima rete in serie B con la maglia nerazzurra da titolare Michael Fabbro che a fine gara scende in sala stampa.

di Antonio Tognoli

IL RISCATTO. “Dopo la sconfitta nel derby dovevano vincere. Abbiamo vinto meritatamente, è stata una vittoria di gruppo. Nel finale ho sbagliato il 3-1 e abbiamo rischiato di pareggiare però l’importante oggi era vincere e l’abbiamo fatto”.

LA RINASCITA. “Pisa è un ambiente bellissimo, uno stadio due ti emoziona, che mi ha ridato la voglia di giocare a calcio dopo i momenti bui al Chievo dove ero addirittura fuori rosa”.

LA DEDICA. “Il gol lo dedico ai miei compagni e alla mia famiglia oltre alla mia ragazza che mi segue ovunque anche in giornate di pioggia come questa. Dovremo affrontare tutte le partite come oggi perché se così sarà daremo del filo da torcere a tutti”.