Michele Cavion: “Vittoria dedicata al patron Pulcinelli”

ASCOLI – Al termine della gara vinta dall’Ascoli contro il Pisa ha parlato il match winner, il centrocampista bianconero scuola Inter Michele Cavion che al minuto 67 ha spezzato l’equilibrio della gara.

di Maurizio Ficeli

“Sono contento per il gol e per la vittoria – afferma il giocatore ascolano – Questi tre punti con il Pisa sono un bel regalo per il nostro patron Pulcinelli. La classifica è importante e dobbiamo consolidarla. Abbiamo la consapevolezza di essere un’ottima squadra ma se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo cambiare marcia in trasferta. Domenica dobbiamo andare a Benevento per cercare di fare risultato sul campo della capolista”.

La foto del giocatore è di Tuttomercatoweb