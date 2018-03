Michele Marcolini: “Dovremo sfruttare al meglio gli spazi che il Pisa ci concederà”

PISA – A poche ore dalla sfida con i nerazzurri parla il tecnico dell’Alessandria Michele Marcolini.

“La squadra ha lavorato bene, la partita di Pisa quando inizia passa tutto, ci sarà lo stadio pieno. Il Pisa viene da due sconfitte interne il pericolo è che di fondo incontriamo una squadra forte, è vero che non attraversa un momento felice però hanno fatto un campionato importante ha giocatori molto forti. E’ vero ha perso ma ha sempre dato un’idea di squadra pericolosa anche se segna poco. La C è una categoria difficile, c’è un ritmo molto alto, quando manca lucidità fa abbassare le differenze. Nella C si vedono partite brutte, dovute alla grandissima intensità che diventa quasi confusione, bisogna essere brillanti. Il Pisa è una squadra che gioca, mette in campo quattro giocatori offensivi dovremmo sfruttare gli spazi che sicuramente ci concederanno”.