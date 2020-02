Michele Marcolini: “Mi farà piacere ritrovare Moscardelli. È stato un grande compagno di squadra”

PISA – Alla vigilia della gara dell’Arena fra Pisa e Chievo ha parlato in conferenza stampa il mister dei gialloblu veneti Michele Marcolini.

di Maurizio Ficeli



Marcolini ritroverà a Pisa il suo ex compagno di squadra Davide Moscardelli: “Ritrovare Mosca mi fa sempre piacere, è stato un gran compagno di squadra, ed a parte le indiscutibili qualità tecniche, è un ragazzo splendido con il quale ho condiviso bei momenti ed ha delle qualità di alto livello“.

Sulla partita di Pisa afferna: “C’è solo da pensare a fare bene quello che si deve. Noi siamo una squadra che si allena per fare bene, a volte ci siamo riusciti bene, a volte un po’ meno, ma noi dobbiamo essere preparati per avere la meglio su ogni avversario, in questo caso il Pisa“.