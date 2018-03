Michele Marcolini: “Il pareggio è più che meritato”

PISA – Il tecnico dei Grigi Michele Marcolini commenta in extremis il pari dell’Alessandria a Pisa.

“Il pareggio è meritato siamo stati nella loro metà campo per tutta la ripresa abbiamo sviluppato bene gli atteggiamenti offensivi facendo capire al Pisa che non ci stavamo a perdere. Oggi c’è stato un dispendio di energie notevoli ci aspettano tante gare da qui alla fine e oggi era giusto cambiare qualcosa per far giocare i più freschi. I tifosi li ringrazio è stato bello gioire con loro saranno fondamentali per noi in questo finale di stagione”.