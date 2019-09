Michele Marconi: “Giochiamo partita dopo partita senza guardare la classifica”

PISA – Il rigore sbagliato nell’Open Day non lo ha scalfito, il gol a Castellammare lo aiutato a non pensarci. La sosta lo ha caricato. Michele Marconi non solo ha siglato una doppietta ma si trova ora in testa alla classifica cannonieri con Imemello e Galano. Insomma in buona compagnia, ma lui rimane umile e con i piedi ben saldi a terra.

di Antonio Tognoli

“Siamo riusciti a vincere e contro una squadra importante come la Cremonese, una squadra che lotterà per vincere il campionato”.

“Non guardiamo la classifica giochiamo partita dopo partita il nostro obiettivo è la salvezza”.

“Sono contento per i tifosi e per la squadra ma non montiamoci la testa”.