Michele Marconi: “Gruppo fantastico, importante essersi sbloccato”

PISA – L’attaccante del Pisa Michele Marconi è raggiante al termine della partita di Gozzano, per il successo e per il suo primo gol in maglia nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

“È importante essermi sbloccato perché per un attaccante è fondamentale” – dice sintetico l’attaccante di Follonica – “ed è stato bello dopo il gol l’abbraccio dei compagni oltre al successo della squadra”.

Una riflessione sulla concorrenza in attacco: “C’è concorrenza ma siamo tutti affiatati e questo è un gruppo fantanstico dove mi trovo benissimo. Continuiamo cosi”.