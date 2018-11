Michele Marconi: “A Lucca per riscattare queste due sconfitte”

PISA – Subito dopo la sconfitta a Siena nella sala stampa dello stadio senese l’attaccante nerazzurro Michele Marconi, che analizza così il match del “Franchi”.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo i risultati influenzano le partite” afferma il giocatore originario di Follonica. “È successo a Chiavari dove, passatemi il termine, siamo stati un pò polli nel primo tempo con quel gol subito all’inizio e poi stasera contro un Siena che veniva da un periodo difficile, anche se siamo riusciti a tenere botta, poi c’è stato quel gol ad inizio ripresa anche se nel finale avremmo potuto acciuffare il pari. Che dire, il campionato è duro, archiviamo Siena, bisogna andare avanti, lavorare e guardare subito alla prossima partita a Lucca”.

Sul derby del Foro Marconi conclude così: “Sappiamo dell’importanza di un derby come questo sia per i tifosi Pisani, ma anche per noi che vogliamo andare a Lucca a riscattare queste due sconfitte”.