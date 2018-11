Michele Mignani: “Abbiamo affrontato il Pisa con lo spirito giusto”

PISA – Sì presenta nella sala stampa del “Franchi ” il mister bianconero Michele Mignani, chiaramente soddisfatto per il primo successo in campionato della propria squadra. Ecco la sua analisi.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente sapevamo che sarebbe stata una gara difficile per tanti motivi anche perché affrontavamo una squadra forte come il Pisa – afferma il tecnico senese – ma i miei ragazzi sono riusciti ad affrontare la gara con lo spirito giusto e sono felice per i miei giocatori. Una vittoria che ci voleva anche se con un punteggio di misura ma nel calcio conta fare un gol più degli altri e noi ci siamo riusciti”.