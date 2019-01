Michele Mignani: “I nuovi acquisti possono portare entusiasmo ed alternative nei cambi per il Pisa”

PISA – Il Mister del Siena Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa la partita di stasera contro il Pisa che il nostro portale ha raccolto tramite il sito Tutto Siena Calcio.

di Maurizio Ficeli

“Siamo contenti di ricominciare, abbiamo fatto due settimane di lavoro importante per essere pronti per la partita. Abbiamo improntato un tipo di lavoro per arrivare a stare bene domani, poi ci saranno queste settimane con tante partite consecutive, dovremmo allenarci giocando. Il mercato? Più di tanto non ci coinvolge, oggi abbiamo salutato Brumat che è andato al Rieti, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, è un ragazzo che lo merita e che ha dato un contributo importante l’anno scorso e i primi sei mesi di questo campionato. Come abbiamo detto più volte non abbiamo grosse necessità, i ragazzi li vedo tranquilli, abbiamo qualche problemino per gli inconvenienti di stagione, un po’ di influenza, ma in linea di massima siamo pronti”.

Sul Pisa afferma: “Abbiamo studiato la squadra con le conoscenze del girone d’andata, è chiaro che i nuovi acquisti portano entusiasmo e potenzialmente possono fornire all’allenatore la possibilità di cambiare qualcosa. Non credo comunque che quattro giocatori cambino la mentalità di una squadra che ha fatto un buon girone d’andata, consolidando la sua filosofia”.