Michele Mignani: “Pisa forte in tutti i reparti”

PISA – Il mister del Siena Michele Mignani ha presentato così la partita di domani contro il Pisa al termine della seduta di rifinitura che si è disputata sul campo in sintetico di San Miniato.

“Mi aspetto una bellissima partita, mi auguro che abbia una cornice di pubblico degna, contro una squadra forte che all’inizio del campionato era accreditata per stare nelle prime posizioni e vincere, è uno stimolo in più. Non vediamo l’ora di giocarla, metteremo dentro tutto quello che abbiamo per cercare di fare risultato. Il Pisa è forte in tutti i reparti e ha giocatori forti per la categoria, ha qualità nei giocatori offensivi, ha forza fisica e qualità in mezzo al campo e dietro, è una squadra omogenea ed una delle più forti di questa categoria a livello di singoli e a livello di collettivo, non è partita benissimo ma alla fine è venuta fuori. Il Siena sta bene, conosce l’importanza della partita, dopo questa sfida c’è la sosta e dobbiamo festeggiare il capodanno nel miglior modo possibile”.

Fonte Robur Siena

Foto Siena News