Michele Pazienza: “Da qui alla fine saranno tutte finali”

PISA – Mister Michele Pazienza parla alla vigilia della sfida contro la Lucchese.

di Giovanni Manenti

SARANNO TUTTE FINALI. “Da qui alla fine saranno tutte finali, il derby è sempre una gara insidiosa, specie perché la Lucchese non vince da tre mesi”.

SETTIMANA OK. “È stata una buona settimana perché la vittoria ci ha dato morale e credo sia stata meritata per quello espresso nei 90′”

LA VOGLIA DI VINCERE. “La chiave sarà la voglia di vincere a tutti i costi, credendoci dal primo all’ultimo minuto, le assenze determinano dover fare delle scelte diverse, senza cambiare modulo, così come in porta verrà confermato Voltolini in quanto Petkovic sta ancora recuperando. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi ad Olbia per quanto riguarda l’approccio e mi auguro che possa essere confermato anche domani…

DUBBI DI FORMAZIONE. “Ho ancora diversi dubbi legati alla formazione sia per gli assenti che per alcuni giocatori che non sono al top della condizione fisica e non posso escludere la presenza di Setola al posto di Birindelli. Da quando siamo rientrati dalle vacanze ci siamo parlati e siamo sempre convinti di poterci giocare le nostre carte sino all’ultimo”.

FELICE PER LE PAROLE DEL PRESIDENTE. “Sono rimasto contento dalle parole del Presidente in Tv martedì scorso, trasmissione durante la quale mi sono reso conto di non essere apprezzato da parte della tifoseria, cosa nella quale devo ammettere che indipendentemente dalle percentuali anche io ho avuto delle responsabilità per come mi sono posto in alcune risposte, ma dovete anche rendervi conto della tensione del dopo partita e del fatto che debbo tutelare i giocatori che giocano al posto di coloro per i quali state sempre a chiedermi il perché del loro mancato utilizzo”.