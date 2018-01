Michele Pazienza: “Bravi a trovare il gol ma nel finale abbiamo sofferto troppo”

PISA – Michele Pazienza é contento a metà del successo contro il Monza.

“Petkovic ha avuto un fastidio al ginocchio dovremo fare degli accertamenti in settimana. Alla fine ero arrabbiato perché non riuscivamo più ad uscire dalla nostra meta campo. Nel finale Di Quinzio ha fatto il quinto di centrocampo. Insieme a Masucci era quello che aveva speso di più. Il Monza era una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a far gol un po’ meno a difenderlo. Maza ha bisogno del ritmo partita”.

“Sul mercato abbiamo fatto una chiacchierata con la società. L’idea è quella di rimanere così se ci sarà una buona opportunità da cogliere la società si muoverà”.