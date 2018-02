Michele Pazienza: “Brutta sconfitta, ma credo ancora nella rimonta in classifica”

PISA – Il tecnico nerazzurro Michele Pazienza analizza la sconfitta del Pisa contro la Lucchese.

“Nel primo tempo abbiamo avuto il giusto atteggiamento nella parte finale siamo calati ma in generale non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Carillo non l’ho visto sereno ed ho fatto scelte diverse. La sconfitta fa male ed è la nota più negativa della giornata dobbiamo imparare a sfruttare molto di più gli angoli. La Lucchese è la squadra che ci aspettavamo di affrontare. Nonostante le poche occasioni agonismo e cattiveria ci sono state, forse siamo arrivati troppo stanchi. Nonostante la sconfitta però credo che la rimonta sia ancora possibile e questo non lo penso io ma me lo trasmettono i ragazzi”.