Michele Pazienza: “Dispiaciuti e rammaricati per il risultato finale ma la squadra ha reagito”

PISA – Michele Pazienza commenta il beffardo pareggio contro l’Alessandria.

“Siamo dispiaciuti e rammaricati per il risultato finale. Ma la squadra si è comportata bene. I ragazzi hanno fatto vedere in campi lo spirito e l’attaccamento alla maglia anche se purtroppo non abbiamo vinto. Il calcio è questo probabilmente se avessimo fatto il raddoppio nel finale saremo qui a dire altre cose. Giocavamo con una squadra importante. Non c’è stato un calo fisico e mentale in questa gara. Oggi i ragazzi hanno sfruttato il calcio da fermo. Al di là di come viene quando si prende gol mi fa arrabbiare. Inutile però soffermarsi sull’episodio del gol. La bacchetta magica purtroppo non esiste nel calcio servono lavoro nel quotidiano. Gucher l’ho tolto perché non stava bene”.