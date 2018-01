Michele Pazienza: “La sosta per noi è stata un vantaggio. Maza? Sta bene ed è in forma”

PISA – Domenica si torna in campo e mister Michele Pazienza sabato pomeriggio ha nuovamente parlato davanti a microfoni e taccuini.

DOPO LA SOSTA. “La squadra sta bene, ho tutti a disposizione. Abbiamo lavorato su quelle che erano state le mie convinzioni tattiche e per mettere un po’ di benzina nelle gambe. In questa sosta ho avuto modo di lavorare bene coi ragazzi e quindi ritengo che per noi la stessa abbia rappresentato un vantaggio, anche se è indubbio che dobbiamo ritrovare il ritmo partita, ma questa è una problematica che vale per tutte le squadre”.

SUL NUOVO ARRIVO. “Maza sta bene, l’ho trovato in buone condizioni, già lo conoscevo ed ho il dubbio se schierarlo già domani”.

SUL MONZA. “Il Monza è una squadra che non ti lascia giocare e noi dovremo essere bravi ad evitare di farci imbrigliare dal loro gioco ed avere pazienza, se Maza sarà della partita se la dovrà giocare con uno degli esterni, potendo occupare entrambe le fasce”.

SU POSSIBILI NUOVI ARRIVI. “Anche se dovessero arrivare nuovi giocatori in attacco, la cosa non mi preoccuperebbe poiché io credo molto nella concorrenza in quanto crea stimoli nei confronti di coloro che non devono essere certi di avere il posto assicurato”.

SUI PLAY-OFF. “Non chiedetemi se penso già ai Playoff, è una domanda alla quale non mi piace rispondere, perché per me il campionato non è ancora finito e quindi è prematuro parlare oggi di queste cose”.

SULLA QUESTIONE STADIO. “Non credo assolutamente che i problemi dello stadio, possano incidere sulle prestazioni dei ragazzi, visto che la società ci è vicina in tutti i sensi e non ci fa mancare nulla”.