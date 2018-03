Michele Pazienza: “È mancata la cattiveria per spingerla dentro”

PISA – Mister Michele Pazienza analizza il pareggio contro il Piacenza.

“Non è stata la partita che ci aspettavamo. Non è stato un risultato positivo. È mancata la cattiveria per spingerla dentro. Per l’infortunio a Masucci ne sapremo di più domani. Non sono andato sotto la Curva con la squadra perché non lo faccio mai neanche quando vinciamo. Questione di abitudine. Ho bisogno di scaricare l’adrenalina andando giù per conto mio. Petkovic non ha giocato perché ha avuto un problemino fisico. Farò una chiacchierata con la società più tardi come faccio tutte le volte alla fine della partita. Siamo contenti di rigiocare subito martedì al di là degli avversari perché abbiamo da recuperare subito le nostre certezze”.