Michele Pazienza: “Match importantissimo da affrontare senza commettere errori”

PISA – Alla vigilia dell’importantissima sfida contro il Siena ha parlato nella sala stampa dell’Arena Garibaldi davanti a microfoni e taccuini il mister nerazzurro Michele Pazienza.

di Giovanni Manenti

PARTITA IMPORTANTISSIMA. “Il Siena – esordisce il tecnico nerazzurro – non si trova seconda per caso ed ha giocatori che provengono da categorie superiori. Sarà una partita difficile, ma d’altronde d’ora in avanti sarà sempre così e noi dovremo essere bravi ad entrare subito in partita, senza snaturare il nostro gioco e commettere errori”.

MALTESE OUT. “L’unico giocatore ad oggi sicuramente assente è Maltese, mentre per Giannone deciderò dopo l’allenamento anche perché la gara è molto importante per il proseguo del campionato considerato che dopo ci sono 15 giorni di sosta”.

NEGRO RECUPERATO. “Il recupero di Negro è un fatto importante per noi, il che ci dà un ulteriore slancio in attacco, mentre per quanto riguarda il mercato non posso che ribadire quanto già detto la scorsa settimana circa il fatto che migliorare questa squadra è difficile ed eventuali giocatori di spessore se li hanno le squadre di vertice se li tengono e se viceversa vogliamo calciatori di categoria superiore non è detto che accettino il declassamento”.