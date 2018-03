Michele Pazienza: “Non ho preso in considerazione l’idea di dimettermi”

PISA – Mister Michele Pazienza analizza la sconfitta contro la Carrarese all’Arena.

di Antonio Tognoli

“Siamo dispiaciuti e rammaricati del risultato non c’è niente da salvare. Da domani bisogna ripartire a testa bassa e pensare alla Giana Erminio. Dopo il loro vantaggio abbiamo fatto fatica. I ragazzi forse non avevano la testa libera perché era costretta a vincere per fare il salto di qualità. In questi momenti noi andiamo in difficoltà bisogna reagire subito. L’unica strada da percorrere in questi casi è il lavoro”.

“Con la società non ho ancora parlato. Io so quanto lavoro e quanto mi dedico al mio lavoro qualche Volta sbaglio ma sbagliano tutti. La possibilità di fare un passo indietro non l’ho presa in considerazione anche perché abbandonare la nave non sarebbe una cosa giusta per il rapporto che ho con i miei ragazzi”.