Michele Pazienza: “Risultato giusto. Voltolini si è dimostrato affidabile”

VITERBO – Mister Michele Pazienza analizza con soddisfazione la gara in terra laziale.

di Maurizio Ficeli

“Credo che il risultato sia giusto, alla luce della prestazione di entrambe le squadre. Abbiamo ripreso il percorso intrapreso prima della sosta, questa fase di crescita deve continuare. Io cerco di trovare quei meccanismi per arrivare alle giocate in maniera più semplice. Petkovic non è ancora al meglio e Voltolini si è dimostrato un portiere affidabile, poi faremo le valutazioni di volta in volta. Sul mercato vediamo la società. Sarà vigile qualora capiti l’occasione giusta. Ora sotto con le prossime partite per fare il massimo dei risultati”.