PONTEDERA – Mister Michele Pazienza commenta il pareggio in extremis del Mannucci con il Prato

di Maurizio Ficeli

“Pareggio meritato per la reazione dei ragazzi, faccio i complimenti ai miei ragazzi ed al Prato, una squadra sbarazzina che ci ha messo in difficoltà loro era ben chiusi e c’erano pochi spazi per attaccare, hanno preparato bene la gara. La sconfitta del Livorno non ha influito, non cerchiamo alibi”.