Michele Pazienza: “Soddisfatto della prestazione, pareggio giusto”

SIENA – Michele Pazienza mister nerazzurro parla dopo il pari a reti bianche a Siena.

di Maurizio Ficeli

“Sì abbiamo lavorato bene, un po meno in fase di possesso ma sono soddisfatto. Sono contento della prestazione fatta dai ragazzi in una gara equilibrata al cospetto di un bel Siena, ma direi che e’ stato un pareggio giusto. Potevamo fare molto meglio, ma non era facile, loro sono stati bravi ed aggressivi una bella squadra. La fase difensiva del Pisa l’avevamo preparata bene così, ripeto, un po sul possesso non sono soddisfatto, ma sono contento dell’atteggiamento e della prestazione dei ragazzi. Sulla sostituzione di Izzillo, aveva avuto un fastidio pur con la buona prestazione fatta e l’ho sostituito per questo. Ho inserito Lisuzzo per dare più sicurezza in difesa”.