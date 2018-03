Michele Pazienza: “Abbiamo toccato il fondo”

PISA – Michele Pazienza, analizza il brutto rovescio del Pisa contro il Gavorrano.

di Maurizio Ficeli

“E’ stata la partita più brutta da quando sono nella panchina del Pisa, abbiamo toccato il fondo, chiedo scusa ai tifosi, ora bisogna rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Non è questo il modo di ricompensare i tifosi per questo attaccamento. Bisogna lavorare per uscire da questa situazione. Mi prendo la responsabilità di questa situazione. I numeri ci dicono che stiamo facendo male, dobbiamo reagire e rialzarsi immediatamente. Abbiamo creato veramente poco a parte i tiri di Gucher e Maza”.