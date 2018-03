Michele Pazienza: “Troveremo una squadra assetata di punti”. Out Carillo ed Eusepi. In porta torna Petkovic

PISA – “Ci siamo adeguati al clima, era impossibile allenarci a San Piero, abbiamo fatto allenamento a San Giuliano”, esordisce così Michele Pazienza alla vigilia della sfida contro il Gavorrano di domani sabato 3 Marzo alle ore 14.30 allo Zecchini di Grosseto.

di Giovanni Manenti

OUT ANCHE EUSEPI. “Per gli infortunati Carillo è recuperato ma non l’ho visto sereno e non è convocato. Ingrosso è fuori, mentre all’ultimo momento è venuto a mancare Eusepi per mal di denti e posso già dire che in porta tornerà Petkovic”.

SQUADRA RINFRANCATA DAI TIFOSI. “Dal punto di vista morale, i ragazzi hanno ritrovato la forza per tornare a lavorare anche grazie all’affetto dimostrato dai tifosi che ci ha fatto molto piacere”.

RIENTRANO BIRINDELLI E LISI. “Quasi sicuramente sia Birindelli che Lisi che rientrano dalla squalifica saranno in campo, importante è che si riesca ad aumentare le occasioni da rete, poiché è dimostrato che abbiamo bisogno di creare molto per concretizzare”.

MANCATO NEI MOMENTI DECISIVI. “Il fatto che per più volte siamo mancati nei momenti decisivi, quando la squadra deve fare il salto di qualità, come dopo il derby con il Livorno e domenica scorsa. Manchiamo di personalità e per questo devo lavorare sulla testa dei giocatori, anche se non è un lavoro facile”.

GAVORRANO ASSETATO DI PUNTI. “La gara che ci aspetta, come tutte le altre da qui a fine Campionato sarà dura in quanto troveremo una squadra assetata di punti e che cercherà di impedirci di fare il nostro gioco, ma come sempre dipenderà tutto da noi e da come sapremo interpretare la partita”.