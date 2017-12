Michele Pazienza: “Vittoria bella e difficile. Ho avuto le risposte che cercavo. Con Lisuzzo…”

PISA – Molto soddisfatto il tecnico nerazzurro Michele Pazienza.

di Antonio Tognoli

“Una vittoria bella e difficile dopo la sconfitta con l’Arezzo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati davvero bravi sfruttando al meglio le loro caratteristiche. Maikol Negro sta riprendendo condizione inizia a star meglio è un ragazzo disponibilissimo e lo faremo giocare il più possibile Izzillo sta crescendo allenamento dopo allenamento. Gli ho fatto capire che la sostituzione con l’Arezzo non era punitiva e il ragazzo l’ha capito. Non era una partita facile e ripeto sono soddisfatto ed ho ricevuto le risposte che speravo. Mi hanno dato fastidio i fischi a Petkovic qualora la palla arrivava a lui. La gente è padrona di fischiare ma sicuramente non ci aiuta. Questo mi fa preoccupare. Con Andrea Lisuzzo ho avuto un confronto con il ragazzo davanti a tutti gli altri facendo un passo indietro. Tutto quello che faccio e che decido lo faccio per il bene della squadra. Ho confermato la mia scelta tecnica. Non c’era un clima di tensione erano tutti sereni ed ha aiutato sicuramente a capire di più a tutti”.