Michele Pazienza: “Vittoria che dà morale. Ci può essere spazio per tutti”

PISA – Il mister nerazzurro Michele Pazienza analizza la gara tra Arzachena e Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Vittoria importante, caratterizzata dagli episodi e dal carattere di questa squadra che sa reagire alle difficoltà, quindi mi complimento con i miei ragazzi – afferma con entusiasmo il mister di origine foggiana – riguardo a Carillo era recuperato al 100 per 100“.

SU LISUZZO IN PANCHINA. “Lisuzzo era stato il migliore con il Prato ma oggi avevo delle necessità diverse ed ho scelto Sabotic, inoltre Carillo mi da delle garanzie a livello di fisicità“.

SULLA VITTORIA. “Vittoria importante che da morale e che ci da carica di affrontare gli ulteriori impegni futuri. Noi non abbiamo mai nascosto i nostri obiettivi e quindi dobbiamo continuare il nostro percorso gara dopo gara. La gestione di un gruppo può essere difficile, chi resta fuori non può essere contento, ma io sono sincero e poi una volta può giocare uno una volta l’altro e ci può essere spazio spazio per tutti“.