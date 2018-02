Migliarino. Auto contro tubo del gas metano

MIGLIARINO – Alle ore 23.30 di sabato 10 febbraio il personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta a Migliarino in via Mazzini per una fuga gas.

Un ragazzo a bordo di un’Audi A4 ha perso il controllo dell’auto andando ad urtare un tubo di adduzione del gas metano.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a tamponare la fuga di gas nell’attesa del personale dell’azienda di gestione del gas metano che giunta sul posto a provveduto a riparare il danno.

Sul posto i carabinieri. Nessun ferito.