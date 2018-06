Milan: Gattuso e Abbiati si sfidano su Starquiz

PISA – Due leggende del Milan che si sono sfidate a colpi di domande e risposte sulla storia del prestigioso club rossonero.

Una gara tra quello che è l’attuale allenatore milanista dopo aver vestito per anni la maglia in qualità di calciatore, Rino Gattuso e Christian Abbiati, anche lui un passato di un certo peso con la maglietta rossonera addosso, da portiere, e attualmente club manager della squadra.

Una sfida divertente quella lanciata da StarCasinò che è ruotata attorno a domande sulle partite del passato del Milan; sui match di esordio di ciascuno dei due protagonisti; sulle vittorie passate della squadra; sui club più affrontati dal Milan; sul numero di trofei vinti.

Un excursus sulla storia della società milanista che è stata vinta dall’ allenatore Gattuso il quale ha mostrato di avere un’ottima conoscenza del passato rossonero. StarCasinò è attualmente uno dei major partner del Milan e ha deciso di lanciare queste sfide particolari tra aneddoti e curiosità per avvicinare i tifosi ai protagonisti più amati.

Si tratta di un’iniziativa che è rivolta anche a tutti i tifosi del Diavolo visto che sono presenti anche quiz su misura per tutti i supporter rossoneri con l’obiettivo di verificare il livello di conoscenza di ciascuno. Un test con 10 domande con il quale chiunque può misurarsi per andare a scoprire quanto realmente si abbiano conoscenze sulla storia del Milan. In palio ci sono anche bonus da utilizzare poi in giochi online presenti sul portale StarCasinò.

Si sta parlando di una delle realtà emergenti nel panorama del gambling in Italia: il mondo del gioco online è da tempo in forte ascesa grazie anche alla comparsa di player di livello, che possono assicurare all’utente un’esperienza unica e, soprattutto, sicura visto che si sta parlando di operatori che sono attivi nel nostro paese con regolare licenza Aams.

È dal settembre 2017 che il brand di gaming online di proprietà del Gruppo Betsson e il Milan hanno stretto un accordo per una sponsorship triennale: una partnership che prevede diverse iniziative volte ad avvicinare la squadra ai tifosi. Proprio come il contest Straquiz con esponenti di prestigio del club che si sfidano a colpi di conoscenza sulla storia del Milan.