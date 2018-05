Il milionesimo visitatore di Palazzo Blu è Sergio Bresciani. Biglietto da record

Pisa – Si chiama Sergio Bresciani il milionesimo visitatore di Palazzo Blu, 62 anni, medico di Massa, laureato a Pisa. Il maxibiglietto da record è stato staccato oggi alle or 17.00. Il fortunato visitatore ha ricevuto una serie di premi speciali dal Presidente della Fondazione Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi: la card per l’ingresso gratuito in perenne alle mostre del palazzo, un soggiorno benessere al resort termale di Bagni di Pisa e un voucher regalo della Scuola Tessieri, atelier delle arti culinarie.

“E’ davvero una sorpresa – ha detto Bresciani – sono appassionato di arte e vengo spesso a Palazzo Blu, ho sempre apprezzato le mostre proposte”.

“Dopo dieci anni abbiamo raggiunto questo importante traguardo – ha dichiarato il Presidente Bracci Torsi – il nostro “periodo blu” ha dimostrato che a Pisa c’è spazio e possibilità per l’offerta turistica di qualità legata alla cultura”.

Il Milionesimo arriva nell’anno dei festeggiamenti di un decennale di grandi mostre d’arte (Chagall, Mirò, Picasso, Kandinsky, Warhol, Modigliani, Toulouse–Lautrec, Salvador Dali, Escher). Un’altra città è arrivata Pisa, grazie a Palazzo Blu: 100.000 visitatori all’anno, l’equivalente del numero di abitanti della città, hanno visitato il palazzo, portando sui lungarni pisani 1.000.000 di persone in questi dieci anni di eventi e attività culturali. Ora il programma del “2008/2018 – Periodo blu” prosegue con la mostra estiva “Lorenzo Mattotti. Immagini tra arte, letteratura e musica” (19 maggio – 7 ottobre 2018).