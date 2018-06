Minaccia più volte di uccidersi

PONTEDERA – Alle ore 17 circa personale del distaccamento di Ponsacco e di Cascina sono intervenuti, su richiesta di Carabinieri, nel comune di Pontedera Loc. Romito in via Gagarin per un soccorso a persona.

Si tratta di un giovane di 41 anni di origine albanese, che all’interno della propria abitazione si era cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco.

Giunti sul posto la squadra ha immediatamente provveduto a chiudere il gas e recarsi al piano dell’abitazione occupata con naspo ed estintore. Inizialmente sembrava che in casa ci fosse anche un bambino.

Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti a dissuadere la persona che è stata immediatamente accompagnata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso dal personale del 118.

Sul posto oltre ai Carabinieri personale della Polizia Municipale.

Sconosciute le cause che hanno determinato il folle gesto dell’uomo.