PISA – Minel Sabotic parla del pareggio contro il Piacenza come una sconfitta.

“Abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle altre gare. Se avessimo segnato avremmo stravinto. Oggi ci è mancato solo il gol. Un pareggio per me è come una sconfitta noi siamo il Pisa e dobbiamo fare di più noi lo sappiamo bene e oggi ci sarebbe servito”.