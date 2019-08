PISA – Dopo la prima gara amichevole all’Arena hanno parlato nella sala stampa “Passaponti” i giocatori nerazzurri Mattia Minesso e Francesco Belli.

di Antonio Tognoli

“Il Flora Tallinn è una buona squadra ci ha messo in difficoltà. È stato un buon test per noi – ha detto Mattia Minesso – siamo nei tempi la prossima settimana in Coppa si vedrà qualcosa di più”

“L’ambientamento procede questo è un buon gruppo – dice il difensore Francesco Belli – stasera abbiamo affrontato una squadra importante”.