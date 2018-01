Minimarket chiuso per 7 giorni: vendeva alcool oltre l’orario consentito. Controlli e sanzioni da 6.600 euro

PISA – Vendevano alcool da asporto oltre l’orario consentito: 4 minimarket sono stati scoperti dalla Polizia Municipale nel corso dei controlli notturni in piazza delle Vettovaglie e zona stazione. Multe da 6.667 euro e per una di queste attività, recidiva, chiusura per sette giorni.

Gli agenti di via Battisti, sempre giovedì, sono intervenuti inoltre su segnalazione di un albergo per un controllo: all’arrivo dei poliziotti una persona si dava alla fuga abbandonando un sacco pieno di piumoni e coperte nuove ancora imballati, che sono stati restituiti al legittimo proprietario

In via Malagoli multa per occupazione abusiva di suolo pubblico

Multe ai veicoli in sosta sulla pista ciclabile di via Fedeli, nella zona dei Bagni di Nerone. Sui lungarni 8 autoveicoli multati perché sostavano negli spazi riservati ai disabili senza averne l’autorizzazione. Interventi sulla sicurezza stradale che si sommano a quelli effettuati mercoledì scorso: 2 multe da 168 euro per omessa revisione periodica del veicolo, 1 multa da 841 euro per mancanza della segnaletica luminosa su un cantiere, 1 multa da 160 euro per uso del telefono cellulare alla guida, 1 multa da 353 euro per mancato aggiornamento della carta di circolazione, 1 multa da 84 euro per circolazione in senso vietato, 1 multa da 849 euro e sequestro per mancanza della copertura assicurativa, 25 multe a veicoli che sono entrati in ZTL in senso vietato per cercare di eludere i varchi elettronici, 30 multe per divieto di sosta sui lungarni con l’ausilio dello street control.