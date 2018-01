Minniti a Pisa per il patto sicurezza. Gelli (Pd): “È la conferma che la sicurezza è tra le nostre priorità”

PISA – Il deputato pisano Federico Gelli sulla firma del patto “Pisa sicura” alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minniti.

“La presenza del ministro Minniti oggi a Pisa conferma la particolare attenzione del governo alla questione sicurezza nelle città e nella nostra in particolare. Il patto firmato oggi sottolinea che anche le istituzioni cittadine e regionali tengono ad affrontare seriamente il problema. Ringrazio il ministro per l’attenzione che dimostra nei confronti del nostro territorio, segno di un importante cambiamento delle politiche ministeriali dal suo insediamento in avanti”.