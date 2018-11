Mirko Eramo: “Il gol iniziale ci ha facilitato. La serie B e’ una cosa che ci spetta”

CHIAVARI – Altra presenza nella sala stampa dello stadio ligure è quella del centrocampista dell’Entella Chiavari Mirko Eramo che in maniera sintetica ha commentato il successo della sua squadra contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente il gol ci ha facilitato il compito – afferma con estrema obiettivita’ il giocatore classe 1989 ex Crotone – anche se chiaramente abbiamo giocato questa gara aspettando di avere giustizia per ciò che ci spetta. Siamo scesi in campo determinati e lo abbiamo dimostrato con la rabbia in corpo perché l”Entella ha pieno diritto di partecipare al campionato di serie B e noi siamo scesi in campo per rispettare le regole in attesa che ci venga dato ciò che ci spetta”.