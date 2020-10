Moda, design, comunicazione: L’Istituto Modartech apre le porte ai creativi di domani

PISA – Rientro a lezione e in laboratorio in tutta sicurezza, per fashion designer, creativi, comunicatori e grafici di domani: ripartono i corsi di Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera negli ex spazi Piaggio.

Mercoledì 7 ottobre aule studio e laboratori saranno visitabili dagli aspiranti studenti per l’ultimo Open Day prima dell’avvio dell’anno accademico 2020/2021. Due le sessioni di orientamento, per conoscere l’offerta formativa: una la mattina dalle ore 10.00 e una nel pomeriggio dalle ore 14.30. Prevista l’introduzione dell’Istituto, del Dipartimento Moda e Comunicazione e del programma delle lezioni, con particolare attenzione agli sbocchi professionali, a portfoli e progetti degli studenti.

La partecipazione è gratuita su prenotazione: per registrarsi è sufficiente compilare il form sul sito alla pagina dedicata https://www.modartech.com/open-day.html o inviare una mail a orientamento@modartech.com.

Tra le attività di prossima partenza i corsi post diploma in Fashion Design e Communication Design, i corsi professionali in Web & Graphic Design, Modellistica CAD Abbigliamento, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellista CAD Calzatura e Alta Sartoria. Tra le novità di questo nuovo anno lo sviluppo di ulteriori collaborazioni e inumerosi progetti attivi con opportunità di stage e tirocinio in oltre 600 importanti aziende di settore;un network che permette di aggiornare i corsi in funzione delle esigenze del mercato, anticipando i fabbisogni professionali delle imprese. Non è un caso che il tasso di placement, ovvero la percentuale degli studenti che trovano lavoro al termine del percorso di studi in Istituto Modartech sia dell’87%.

Aule e laboratori sono già attivi da fine maggio, momento in cui lezioni, esami e sviluppo dei progetti creativi sono ripresi in sicurezza dopo il periodo di lockdown, che non ha comunque fermato la didattica, attivata in chiave digitale, a seguire in formula blended per poi ritornare alla presenza in sede.

Per un supporto nelle scelte formative e professionali, la scuola mette a disposizione anche l’opportunità di effettuare un colloquio di orientamento individuale con il personale specializzato (prenotabile anche via web scrivendo a orientamento@modartech.com).

In occasione dell’Open Day gli aspiranti iscritti potranno conoscere le storie di successo degli ex studenti che hanno fatto carriera nel mondo del fashion e della comunicazione; così come la recente vittoria dellastudentessa Giulia Barbieri, laureanda del corso di Fashion Design, alla Milano Moda Graduate, evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana nell’ambito della Milano Fashion Week. Un risultato che premia Istituto Modartech e le collaborazioni con le aziende dei distretti della moda, in grado di portare il know how toscano, l’artigianalità e l’innovazione sulle passerelle milanesi.