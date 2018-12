Moda intimo, quali saranno le tendenze del 2019?

PISA – Mancano poche settimane alla fine del 2018 e, in fondo, mai momento come questo è stato più propizio per cercare di capire che cosa potrebbe accadere nel corso dei prossimi mesi… anche per quanto concerne la moda intimo. Quali saranno le tendenze più accattivanti? Quali i capi che sarebbe opportuno non perdere di vista?



Cerchiamo di saperne un po’ di più, cominciando da quello che sembra essere un elemento ben caratterizzante per questa nuova stagione dei vari brand di intimo: la ricerca della massima semplicità, senza però perdere di vista la comodità (d’altronde, chi vorrebbe vestire un capo di abbigliamento intimo che crea disagio tutto il giorno) e l’eleganza.

Come ben ci dimostrano le scelte di moda intimo online facilmente acquistabili nei principali portali di settore, infatti, le donne non potranno che ricercare con ancora maggiore enfasi dei capi di abbigliamento intimo che possano soddisfare contemporaneamente i tre requisiti di cui sopra. Bene dunque cercare capi minimalisti e confortevoli, ma senza dimenticarsi della necessità di essere sempre eleganti.

La seconda tendenza è una scelta che non riguarda certamente solo l’intimo, ma che sembra invece caratterizzare qualsiasi ricorso alla moda: l’animalier. Già in grado di conquistare la moda nel 2018, anche l’intimo online sarà sicuramente catturato dalla tendenza “animalesca”, con completini che possono ricordare le striature degli animali della savana, e non solo.

Tra le altre tendenze che riteniamo possano prendere il largo nel 2019, un vero evergreen: il pizzo. Ideale per un abbigliamento intimo di grandissima sensualità, il pizzo potrà certamente farsi apprezzare anche nel prossimo anno, soprattutto da parte di tutte quelle donne che desiderano poter dare di sé un’immagine sofisticata, raffinata e sexy.

In linea di massima, comunque, appare piuttosto evidente come pure nel corso delle prossime stagioni verrà garantita la massima ampiezza nella scelta dei capi di abbigliamento intimi utili per poter soddisfare qualsiasi tipo di ambizione: da quelli più minimali a quelli più dettagliati, non mancheranno – insomma – le buone chance di poter adempiere alle proprie esigenze di stile e di comfort.

A proposito di comfort, abbiate ovviamente la giusta cura di individuare dei capi di abbigliamento che, per misura e modelli, possano garantirvi la migliore vestibilità. In tal senso, l’accuratezza dell’informativa a disposizione online sarà in grado di colmare il differenziale di “trattamento” tra la vendita di capi di abbigliamento su internet e di capi di abbigliamento in un negozio fisico.

Chi poi dovesse avere specifica necessità, potrà procedere con la realizzazione di spedizioni “prova” da un negozio online, andando così a scegliere – alle migliori condizioni di mercato – quali siano i capi di abbigliamento maggiormente adatti al proprio fisico e ai propri gusti.

Un’abitudine che sempre più donne hanno il piacere di ripercorrere, considerando la straordinaria convenienza e l’incredibile vastità di assortimento che si può ottenere ricorrendo ai migliori portali di vendita di capi di abbigliamento intimo online, dove sono sempre più soddisfacenti, altresì, le attenzioni mostrate nel pre e nel post vendita.