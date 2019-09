Molestie sessuali reiterate a danno di minore: cinquantenne arrestato dalla Polizia Municipale

PISA – Risale a pochissimi giorni fa l’epilogo di una triste vicenda che ha visto protagonista una minorenne, quotidianamente in attesa dell’autobus alla medesima ora al terminal della Sesta Porta. Un cinquantenne pisano si è più volte approfittato della sua giovane età per avvicinarla, con una scusa, e metterle le mani addosso.

L’uomo credeva di farla franca, pensando che la ragazza, ai suoi occhi incapace di difendersi e di reagire, non avrebbe raccontato nulla a nessuno o comunque non sarebbe stata creduta.

Non aveva però fatto i conti con la capacità, che solo una madre ha, di leggere negli occhi della figlia, la sensazione che qualcosa aveva turbato la ragazza. La giovane, dietro le domande della mamma è riuscita, non senza difficoltà, ad aprirsi in famiglia e a raccontare quello che da qualche giorno le stava accadendo. La madre appena ha capito la gravità della situazione non ha perso tempo e, complice anche la vicinanza del capolinea degli autobus col Comando di Via Battisti, si è precipitata alla Polizia Giudiziaria della Municipale, dove le due donne hanno denunciato i fatti accaduti.

Dopo numerosi appostamenti in zona da parte degli agenti e attraverso la registrazione delle preziosissime telecamere di videosorveglianza, la Polizia Municipale è riuscita a ricostruire tutta la vicenda nata agli inizi di agosto e a individuare e arrestare l’uomo, disposto agli arresti domiciliari da parte del Giudice per le indagini del Tribunale di Pisa, con l’accusa di molestie sessuali reiterate ai danni di minore.

“Nel complimentarmi per la professionalità, discrezionalità e prontezza con cui sono intervenuti gli Agenti della Polizia Giudiziaria della Municipale – commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – intendo evidenziare ancora una volta il ruolo fondamentale e l’impegno quotidiano della Polizia Municipale al servizio e a tutela del cittadino. Grazie al loro intervento e ad una serie di indagini e controlli accurati, infatti, è stato possibile giungere in pochi giorni all’identificazione del responsabile di questi riprovevoli fatti ed al conseguente immediato arresto.”