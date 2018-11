Molino Rossi, inviate le lettere di licenziamento a 32 lavoratori ricevuti dal Sindaco Di Maio

SAN GIULIANO TERME – È di poche ore fa la notizia dell’invio della lettera di licenziamento ai lavoratori della Molino Rossi di San Giuliano Terme: una scelta della proprietà già manifestata nei mesi scorsi, ma che e’ stata ufficializzata oggi, venerdi 9 novembre.

i lavoratori sono stati ricevuti questo pomeriggio dal Sindaco di San Giuliano Terme Sergio di Maio. “Abbiamo ricevuto in Comune i 32 lavoratori raggiunti dalla lettera di licenziamenti. Gli siamo vicini come alle loro famiglie. Una scelta inaccettabile della proprietà che in questo periodo ha messo in atto ben poca trasparenza“.

“Solo alcune settimane fa avevamo portato all’attenzione della giunta regionale la situazione dell’azienda che sta vivendo, da mesi, un momento di particolare difficoltà – dicono i consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni.

l’impegno della Regione e dei sindacati è stato massimo e la decisione di procedere ai licenziamenti ci sconcerta. Le ricadute sul territorio saranno molteplici, sia dal punto di vista occupazionale e sociale, sia da quello economico: proprio nell’anno in cui il Molino festeggia il centoventesimo anniversario dalla fondazione, si traccia una linea triste che segna l’epilogo di investimenti sbagliati fatti negli anni che oggi saranno tante famiglie a pagare sulla loro pelle. Esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà e, per quanto ci sarà possibile, saremo al loro fianco in ogni battaglia che decideranno di portare avanti”.