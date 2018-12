Molte persone al congresso regionale FAI alle Officine Garibaldi

PISA – Il 30 novembre presso le Officine Garibaldi si è tenuto il congresso regionale del FAI “Il futuro

dell’acqua: ricercatori e gestori a confronto nella realtà Toscana”.

Nel corso della mattinata, di fronte a

un pubblico numeroso e partecipativo composto da esponenti della ricerca hanno illustrato le sfide temperature, precipitazioni violente e incostanti, nuovi inquinanti solo adattamento potranno garantire la sopravvivenza delle nostre città. Un impegno che il FAI ha messo in cima alle sue priorità sottoscrivendo al Senato, sempre il 30

novembre, “il patto per l’acqua”: parti della diretta da Roma hanno

anche per la giornata di studio pisana.

dell’acqua in Toscana.

A partire dalla descrizione delle principali fonti idriche della regione da parte del ricercatore Marco Doveri del CNR, i principali le loro attività in quest’ambito: per l’Autorità Idrica Toscana, Stefano Menichetti per l’Agenzia regionale per il gestore dell’acqua della zona di Pisa Acque

partita la richiesta di costruire un tavolo situazioni di emergenza che tenga in considerazione il periodo.

Solo l’attenta pianificazione

dell’acqua permetterà di salvare

