Molti interventi nelle notte. Macchine intrappolate nel parcheggio del Teatro del Silenzio

PISA – Sono poco più di 30 gli interventi effettuati nella provincia dai Vigili del Fuoco che riguardano principalmente i danni causati dal vento e dalla pioggia e che interessano alberi cornicioni e tegole pericolanti.

In provincia non si riscontrano particolari criticità. Nel tardo pomeriggio di sabato è caduti un albero sulla via Bigattiera.

I VVF hanno effettuato alcuni recuperi di veicoli rimasti bloccati nel parcheggio del Teatro del Silenzio che a seguito del forte temporale era diventato molto fangoso.

Per quanto riguarda la notte appena trascorsa non si segnalano interventi di rilievo.