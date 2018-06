Ecco i Mondiali 2018, torna Il Ruzzino!

PISA – In occasione del Campionato mondiale di calcio 2018, che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, torna “il Ruzzino“, il gioco inventato da tre ingegneri ai tempi dei loro studi universitari pisani, e lanciato nella sua versione web e aperta a tutti otto anni fa, sotto l’egida del Polo Tecnologico di Navacchio e dell’azienda informatica Hyperborea.

Il Ruzzino è oggi un gioco di pronostici gratuito sui grandi eventi calcistici internazionali come Mondiali ed Europei, e adattato anche alla Serie A del Campionato italiano, che nel tempo e con il passaparola social e non, ha coinvolto e appassionato centinaia di giocatori, fra cui tantissimi pisani.

Per giocare non è necessario essere esperti di calcio: basta registrarsi gratuitamente sul sito www.ilruzzino.it e accedere alla sezione riguardante i pronostici, indicando i risultati di tutte le partite, dai gironi eliminatori alla finalissima. A ogni gara indovinata si riceve un punteggio che fa classifica e in base alla quale vengono poi stabiliti i vincitori finali. La struttura del gioco e la dinamica di assegnazione dei punti rende il gioco davvero appassionante.

È possibile giocare selezionando un gruppo di pronostici specifico, e seguire così i Mondiali con le previsioni della proprio gruppo di amici o colleghi, per sfide all’ultimo gol!

Si possono compilare fino a due pronostici a persona, fino a giovedì 14 giugno alle 17, ora d’inizio della partita inaugurale.