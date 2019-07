Montecalvoli, nuovo acquedotto in Via del Fosso

PISA – Con il collegamento della nuova tubazione all’acquedotto cittadino in programma per martedì 30 luglio, si concluderanno ufficialmente i lavori di sostituzione della condotta idrica in via del Fosso a Montecalvoli, nel Comune di Santa Maria a Monte.

L’intervento ha l’obiettivo di migliorare il servizio per un numero consistente di utenti e di eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete obiettivamente datato e, per questo, soggetto in passato a un numero di rotture piuttosto frequente. Da qui, la decisione del gestore idrico – mentre svolgeva i pur necessari “interventi tampone” per risanare i singoli guasti – di programmare il completo risanamento dell’infrastruttura mediante la sostituzione di 310 metri di tubazione.

Il progetto ha comportato un investimento di circa 140mila euro. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la sostituzione del tratto di condotta idrica di via del Fosso – a partire dall’incrocio con la strada provinciale Francesca e fino all’altezza del numero civico 48 – con una tubazione in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quello delle infrastrutture di “vecchia generazione”. L’intervento ha compreso anche il rifacimento degli allacci privati e, come detto, garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti, con ripercussioni positive sulla più ampia rete idrica in cui è inserita la condotta di via del Fosso. Nei prossimi mesi, trascorso il tempo necessario per l’assestamento della nuova tubazione nel terreno, si procederà anche con la riasfaltatura della strada.

L’intervento di Acque SpA in via del Fosso si inserisce nel quadro dei lavori programmati di concerto con l’amministrazione comunale sul territorio di Santa Maria a Monte, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.

Il collegamento della nuova tubazione renderà inevitabile una temporanea sospensione del servizio nel corso della giornata di martedì 30 luglio. Di seguito il tradizionale comunicato con tutti i dettagli dell’interruzione idrica.