Montecalvoli, fuga di gas in un appartamento

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 10.30 di venerdì 1 febbraio nel comune di Santa Maria a Monte località Montecalvoli Via Lungomonte per una fuga di gas.

Per cause in corso di accertamento all’interno di un appartamento era stato lasciato il rubinetto del gas aperto. Il gas sveva invaso tutto l’ambiente e per eseguire le operazioni di soccorso si è reso necessario allontanare gli occupanti dagli altri tre appartamenti presenti nell’immobile.

Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza le persone sono state fatte rientrare. Sul posto presenti Carabinieri di Santa Maria a Monte pensai del 118. Non si sono registrati danni a persone e cose.