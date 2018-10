PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con il supporto della squadra speleo alpinistico fluviale SAF sta intervenendo in località Montemagno nel Comune di Calci per un soccorso a persona.

Per cause in corso di accertamento un uomo è caduto da un muretto in zona impervia.

La squadra SAF è stata richiesta dal personale del 118 per poter trasportare il ferito all’ambulanza in ospedale.