Monti Pisani. Al Certosa Festival concerto Gospel per raccogliere fondi

PISA – Il 24 settembre 2018, uno spaventoso incendio doloso ha distrutto nei Monti pisani 1400 ettari di patrimonio boschivo, olivi ed, ahimè, anche civili abitazioni.

Pronta e generosa la risposta delle Istituzioni locali e dei cittadini che si sono stretti intorno a coloro che avevano subito maggiori danni per offrire aiuti concreti.

Ma la cordata di solidarietà non si è interrotta e giovedì 18 luglio alle ore 21.30 il Certosa Festival ospiterà, nel Cortile d’Onore della Certosa di Calci (PI), il coro Voices of Heaven Gospel Choir diretto dal M° Sandro Macelloni che si esibirà gratuitamente in un concerto di brani gospel e spirituals.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà totalmente devoluto alle associazioni che si occupano delle raccolte fondi per il Monte Pisano. Un scelta fortemente voluta dalla direzione artistica del Certosa Festival e condivisa con il Sindaco Massimiliano Ghimenti e l’Assessore alla Cultura Anna Lupetti.

Un’occasione per ascoltare uno dei più prestigiosi cori della Toscana per questo genere musicale e per contribuire ad una causa benefica che vuol essere anche un significativo gesto che afferma la volontà della popolazione locale e di quella dei territori vicini di rispettare e proteggere un patrimonio boschivo di inestimabile valore.

I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del festival (340 3903903), presso il Museo di Storia Naturale di Calci (050 2212970) o acquistati direttamente il 18 luglio all’ingresso del Museo di Storia Naturale.